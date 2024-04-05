В Меленковком районе суд обязал обеспечить квартирой ребёнка, оставшегося без попечения родителей.

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, семейная пара приехала в Меленковский район в 2004 году. В то же время у них родился сын. Бракоразводный процесс прошёл в 2006 году, а с 2008 ребёнок остался в детском доме.Когда ребёнок достиг совершеннолетия, жильё не выделили. Прокуратура направила иск в суд с требованием к администрации района предоставить фигуранту жилое помещение. Восстановление прав сироты находится на контроле прокуратуры.