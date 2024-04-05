Снег почти сошел, погода теплая – с каждым днем опасность пожаров, особенно лесных, увеличивается. Губернатор подписал постановление о введении особого противопожарного режима с 10

Снег почти сошел, погода теплая – с каждым днем опасность пожаров, особенно лесных, увеличивается. Губернатор подписал постановление о введении особого противопожарного режима с 10 апреля. В этот период запрещено разводить костры, сжигать траву, а также проводить пожароопасные работы. Кстати, во время действия особого противопожарного режима штрафы за нарушение требований безопасности увеличиваются. Также с 15 апреля