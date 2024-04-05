С 15 апреля по 15 октября 2024 года на территории Владимирской области устанавливается пожароопасный период.

С 15 апреля по 15 октября 2024 года на территории Владимирской области устанавливается пожароопасный период. Соответствующее постановление подписал губернатор 33-го региона Александр Авдеев.В это время все лесопожарные силы и средства будут переведены в режим постоянной готовности. На территории Владимирской области начнёт осуществляться регулярное наземное и воздушное патрулирование. Диспетчерская служба регионального Минлесхоза перейдёт на круглосуточный режим работы.«Минлесхоз региона напоминает, что 70 процентов случаев возникновения лесных возгораний происходят по вине человека. За нарушение правил пожарной безопасности в лесу предусмотрена административная и уголовная ответственность», - отмечается в сообщении областного правительства.