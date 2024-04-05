Во Владимирской области синоптики прогнозируют рост атмосферного давления, ночные заморозки и...

Во Владимирской области синоптики прогнозируют рост атмосферного давления, ночные заморозки и минимум осадковПо прогнозам синоптиков, завтра (6 апреля 2024 года) во Владимирской области ожидаются ночные заморозки.Максимальная температура воздуха днем +7°C. Ночью столбик термометра опустится до -3°C.Ветер юго-восточный, 3 метра в секунду.Атмосферное давление будет расти от 749 до 754 мм ртутного столба.Народный прогноз на 6 апреля 2024 годаНаши предки замечали: если ночь теплая, то весна будет дружная. Существовала в народе и такая погодная примета: если к этому дню полностью сойдет снег, то до следующей зимы снега уже не будет.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений