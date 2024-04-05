Об этом сообщили в Информационном центре Управления службы войск национальной гвардии.

Во Владимирской области за 2024 год Росгвардия изъяла 276 единиц оружия. Об этом сообщили в Информационном центре Управления службы войск национальной гвардии.Кроме того, из незаконного оборота было выведено 1027 патронов и боеприпасов. Нарушали и физические лица, и юридические. Проверяющие добились лишения 112 лицензий на хранение и ношение оружия.Кроме того, росгвардейцы провели рейды в частных охранных предприятиях. В итоге 189 охранников лишились удостоверения, а среди 374 проверок было обнаружено 48 нарушений.