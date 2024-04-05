Во Владимирской области завершился межрегиональный фестиваль Кружевная тропинка.
В седьмой раз...
Во Владимирской области завершился межрегиональный фестиваль "Кружевная тропинка".
В седьмой раз его принял город Радужный.
Традиционно в нем приняли участие рукодельницы из нескольких регионов России. В том числе из Москвы, Нижнего Новгорода, Ленинградской, Орловской, Мурманской и Рязанской областей.
Они представили кружевные работы, выполненные в авторских и старинных техниках, игрушки и украшения.
На мастер-классах все желающие смогли узнать секреты ажурного мастерства.
Фото: Министерство культуры Владимирской области