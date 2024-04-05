Во Владимирской области завершился межрегиональный фестиваль Кружевная тропинка. В седьмой раз...

Во Владимирской области завершился межрегиональный фестиваль "Кружевная тропинка".В седьмой раз его принял город Радужный.Традиционно в нем приняли участие рукодельницы из нескольких регионов России. В том числе из Москвы, Нижнего Новгорода, Ленинградской, Орловской, Мурманской и Рязанской областей.Они представили кружевные работы, выполненные в авторских и старинных техниках, игрушки и украшения.На мастер-классах все желающие смогли узнать секреты ажурного мастерства.Фото: Министерство культуры Владимирской области