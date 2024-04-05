Во Владимирском государственном университете завершились дни науки студентов Свои разработки...

Во Владимирском государственном университете завершились дни науки студентовСвои разработки представили учащиеся разных направлений. Подробнее в нашем репортаже .В первый виртуальный полет отправляется ректор ВлГУ - Анзор Саралидзе. Это точная копия корабля "Восток-1", на котором летал Юрий Гагарин. Разработал ВиАр модуль Даниил Колораж. Студент в течение двух недель создавал интерьер капсулы на университетском оборудовании.Даниил Колораж, студент Института информационных технологий и электроники:- На рынке у нас такой продукции нет, а эта тема, как и в целом виар разработка, - мне очень интересна. ВиАр технологии - это непременно наше будущее, потому что их можно применить в любой сфере.Общеуниверситетская выставка научных технологий и художественного творчества – центральное и завершающее событие дней науки. На ней были представлены разработки из разных наук - от инженерных до экономических и гуманитарных.Студенты ВлГУ показали свои проекты, получили советы экспертов, обменялись идеями и нашли единомышленников.Анзор Саралидзе, ректор ВлГУ:- В последнее время очень большое внимание уделяется технологической независимости, и наши ребята во многом очень хорошо встроились в эту работу.Шнековый пищевой насос - импортозамещающая разработка студента Алексея Митрофанова. Насос может разделить на равные порции жидкие и сыпучие субстанции.Алексей Митрофанов, студент Института машиностроения и автомобильного транспорта ВлГУ:- Во всей пищевой промышленности, по сути. Конкретно данное изделие можно применять в каких-то маленьких булочных. Мы задаем здесь скорость марков, в зависимости от вязкости субстанции, и время между этими марками. То есть, мы можем изготавливать как короткие куски маленькой массы, так и длинные куски большой массы.К науке надо приобщаться со школьной скамьи. Студенты Педагогического института совместно со школьниками создали плоттер. Маленькая модель - тестовый вариант.Никита Кукушкин, ученик школы №13:- Загружаем с помощью ноутбука рисунок в прибор, и он рисует.Посетители увидели, как теорию и научную идею можно применить на практике - с пользой для широкой аудитории. Они узнали, что такое флорариум, для чего нужны разные антенны, как по науке отличать настоящую игрушку от подделки и сохранить культурное наследие, и как грамотно благоустроить общественное пространство.Для студентов участие в выставке - это первый шаг к собственным стартапам, грантовой поддержке и победам в федеральных конкурсах. Все экспонаты объединяют большой потенциал и пользу, которую они принесут 33 региону.Ангелина Свищ, Наталья Головешкина, Александр Чунаев "Вести-Владимир".