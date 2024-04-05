Власти Владимира все-таки занялись проблемой пробок в районе поворота на Энергетик. Речь идет об участке федеральной трассы Р-132 «Золотое кольцо». Автолюбители были недовольны новым режимом

Власти Владимира все-таки занялись проблемой пробок в районе поворота на Энергетик. Речь идет об участке федеральной трассы Р-132 «Золотое кольцо». Автолюбители были недовольны новым режимом работы светофоров. Водителей буквально вынудили гораздо дольше простаивать в пробках. Раньше те, кто ехал из Энергетика, могли не ожидать окончания работы зеленого сигнала для пешеходов и спокойно поворачивали направо или