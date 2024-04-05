Заместитель министра соцзащиты населения Владимирской области Наталья Голубева рассказала о помощи...

Заместитель министра соцзащиты населения Владимирской области Наталья Голубева рассказала о помощи в семейных МФЦТысяча двести владимирских семей уже получили помощь или консультации в семейных МФЦ.Они работают во Владимире, Коврове и Муроме. И обслуживают посетителей в режиме "одного окна".В центры обращаются многодетные семьи, родители детей-инвалидов, одинокие матери и отцы. Особое внимание уделяют семьям участников СВО.Скоро такие МФЦ откроются в Гусь-Хрустальном и Александрове.Наталья Голубева, заместитель министра социальной защиты населения Владимирской области:- Служба экстренного реагирования, в основном, обеспечивает семье помощь в виде продуктов питания, одежды, обуви. Тот минимум, который необходим семье именно в этот момент, в этот час. Решается всё очень быстро.