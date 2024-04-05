Заместитель министра соцзащиты населения Владимирской области Наталья Голубева рассказала о помощи...
Заместитель министра соцзащиты населения Владимирской области Наталья Голубева рассказала о помощи в семейных МФЦ
Тысяча двести владимирских семей уже получили помощь или консультации в семейных МФЦ.
Они работают во Владимире, Коврове и Муроме. И обслуживают посетителей в режиме "одного окна".
В центры обращаются многодетные семьи, родители детей-инвалидов, одинокие матери и отцы. Особое внимание уделяют семьям участников СВО.
Скоро такие МФЦ откроются в Гусь-Хрустальном и Александрове.
Наталья Голубева, заместитель министра социальной защиты населения Владимирской области:
- Служба экстренного реагирования, в основном, обеспечивает семье помощь в виде продуктов питания, одежды, обуви. Тот минимум, который необходим семье именно в этот момент, в этот час. Решается всё очень быстро.