По обвинению в использовании поддельного документа и пособничестве в его подделке перед судом предстанут мужчина и женщина из Владимира.

По обвинению в использовании поддельного документа и пособничестве в его подделке перед судом предстанут мужчина и женщина из Владимира. Об этом рассказала региональной прокуратуры.Гражданин трудился в ЗАО «Мясная Галерея» и осенью прошлого года несколько дней не выходил на работу без уважительной причины. Горожанин решил прикрыться поддельным больничным листом, и его дама нашла сайт, где предлагалась помощь в изготовлении липовых документов.Вскоре фальшивый больничный лёг на стол работодателя, но начальник заподозрил неладное и обратился к правоохранителям.В настоящий момент уголовные дела в отношении фигурантов переданы в суд.