Жители Владимирской области продолжают помогать бойцам в рамках проекта Народного Фронта Всё для...

Жители Владимирской области продолжают помогать бойцам в рамках проекта Народного Фронта "Всё для Победы"Очередную партию гуманитарного груза активисты президентского движения и представители "Народных полков" отправили на передовую и в прифронтовые территории.В составе груза - маскировочные сети, окопные свечи, носилки.Сотрудники главного бюро медико-социальной экспертизы передали в зону специальной военной операции автомобиль, оборудованный всем необходимым для перевозки раненых, а студенты ВлГУ направили дроны собственного производства. Модель назвали "Горыныч".Сергей, студент ВлГУ:- Владимирские студенты передают бойцам на фронт дроны. Семидюймовые дроны, обычные, с частотой 715. Мощностью передачи 1 и 6 Ватт для выполнения боевых задач.