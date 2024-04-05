За нападение с ножом жительница города Гусь-Хрустальный получила более трёх лет в колонии.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в сентябре 2023 года в посёлке Анопино произошёл инцидент. Жительница города вместе с сожителем и гостем распивали алкоголь. На почве ревности между мужчинами возник конфликт.Обвиняемая, пытаясь разнять драку, ударила ножом сожителя в живот. После она наложила повязку, и компания устроилась спать, однако пострадавшему стало хуже. Пытаясь защитить фигурантку, мужчина сказал, что упал на горлышко бутылки и порезался, но упомянул о подозрении в неверности.Суд вынес приговор в виде трёх лет и четырёх месяцев в колонии общего режима.