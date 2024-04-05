По обвинению в присвоении и растрате перед судом предстанет председатель сельскохозяйственного кооператива из Гороховецкого района.

По обвинению в присвоении и растрате перед судом предстанет председатель сельскохозяйственного кооператива из Гороховецкого района. Об этом рассказала УМВД России по Владимирской области.Правоохранители установили, что в 2021 году глава фермерского хозяйства заключил с обвиняемым договор на хранение имущества. Летом 2022 года фермер захотел забрать своё добро, но не досчитался фронтального погрузчика и заявил в полицию.Оказалось, что председатель кооператива продал дорогостоящую технику, а деньги потратил.Отмечается, что на настоящий момент погрузчик удалось вернуть законному владельцу. А уголовное дело в отношении фигуранта передано в суд.