Во Франции в субботу, 4 мая, продолжились протесты движения желтых жилетов. На нынешней акции, которая стала 25-й по счету, зафиксирована самая низкая явка с ноября прошлого года. По данным французского МВД, на манифестации по всей стране вышли 18,9 тысячи человек, в Париже — 1,4 тысячи человек.

Во Франции в субботу, 4 мая, продолжились протесты движения "желтых жилетов". На нынешней акции, которая стала 25-й по счету, зафиксирована самая низкая явка с ноября прошлого года. По данным французского МВД, на манифестации по всей стране вышли 18,9 тысячи человек, в Париже — 1,4 тысячи человек.Однако коллектив "Желтое число", созданный "желтыми жилетами", приводит иные данные: 40,3 тысячи человек по всей Франции. На прошлой неделе МВД насчитало 23,6 тысячи манифестантов по стране, в столице — 2,6 тысячи. В "Желтом числе" же утверждают, что в минувшие выходные протестовать на улицы французских городов вышли 60,7 тысячи человек.В большей части городов акции уже завершились, в Париже "желтые жилеты", собравшиеся на площади Наций, пока не спешат расходиться. Но все происходит мирно, полицейские за весь день ни разу не применили спецсредства, такие как гранаты с газовыми шашками или водометы.В городе Ла-Рош-сюр-Йон местные власти попытались вообще запретить проведение акции протеста. Тем не менее прибывшие из ближайших коммун и соседних департаментов несколько сотен "жилетов" все же вошли в запрещенный район. Чтобы вытеснить толпу из запретной зоны, правоохранителям пришлось несколько раз применить слезоточивый газ, пишет ТАСС.В минувшее воскресенье, 28 апреля, пострадавшие от действий полиции "желтые жилеты" создали ассоциацию "Изувеченные в назидание другим".