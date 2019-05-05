На железной дороге в городе Вязники Владимирской области девятилетний мальчик получил сильнейший удар током, что привело к ожогам 90 процентов тела. Пострадавшего ребенка доставили на лечение в ожоговый центр при Приволжском исследовательском медицинском университете в Нижнем Новгороде.

На железной дороге в городе Вязники Владимирской области девятилетний мальчик получил сильнейший удар током, что привело к ожогам 90 процентов тела. Пострадавшего ребенка доставили на лечение в ожоговый центр при Приволжском исследовательском медицинском университете в Нижнем Новгороде.Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Приволжское следственное управление на транспорте СК РФ, чрезвычайное происшествие случилось в минувший четверг, 2 мая. Мальчик перелезал сверху через цистерну грузового поезда и, находясь на крыше цистерны, получил тяжелую электротравму. По предварительным данным, он схватился за контактный силовой провод.Ребенка срочно доставили в реанимацию местной больницы, но через два дня было принято решение перевести его в Университетскую клинику Приволжского медуниверситета, куда его привезли на реанимобиле. Сейчас мальчик находится в отделении реанимации и интенсивной терапии нижегородского ожогового центра."Ситуация очень сложная, травмы очень тяжелые. Остается только надеяться на чудо", — сообщил руководитель пресс-службы вуза Алексей Никонов.Проводится проверка, в ходе которой выясняются все обстоятельства трагедии.