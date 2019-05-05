В казахстанском городе Актобе отказались от проведения акции Бессмертный полк.

В казахстанском городе Актобе отказались от проведения акции "Бессмертный полк".Такое решение приняли городские власти, к которым поступили многочисленные жалобы от родственников ветеранов Великой отечественной войны. После акции портреты, фотографии их родных часто оказываются на земле и в мусоре. Это оскорбляет память защитников родины.Кроме того, администрация города не хотела бы устраивать пробки на дорогах.При желании организаторы все равно могли подать заявку на проведение акции. Но ни одной до 3 мая не поступило, сообщается на сайте городской администрации.