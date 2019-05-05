Представители делегации общественных деятелей из США рассказали о своей поездке в Крым.

Представители делегации общественных деятелей из США рассказали о своей поездке в Крым.Член организации "Глобальная сеть против оружия и ядерной силы в космосе" Джо Макинтаер признался в своей любви к полуострову. Он удивлен радикальностью политики Штатов и не видит причин, почему у США и России не может быть хороших отношений.Макинтаер добавил, что американцы в большинстве своем не знают о ситуации на полуострове, так как к ним доходит искаженная информация. Но Крым не заслуживает такого отношения Вашингтона.Рассказал общественник и о проблеме. Никто из делегации не смог воспользоваться в Крыму банковской картой, а ведь для туристов это может стать проблемой.Делегация общественных деятелей США пробудет в Крыму до 5 мая, передает РИА Новости.