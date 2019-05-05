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Сирийская армия отбила атаку боевиков на деревню Маараназ (пригород Алеппо). Погибли 15 террористов. Вооруженные группировки покинули населенный пункт.Перед атакой боевики обстреляли деревни, расположенные у Алеппо, артиллерийскими снарядами, передает РИА Новости.

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