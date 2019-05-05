В матче 36-го тура чемпионата Испании Барселона, на выезде проиграла Сельте со счетом 0:2. Каталонцы прервали победную серию из трех матчей, а также беспроигрышную серию из 23 игр.

В матче 36-го тура чемпионата Испании "Барселона", на выезде проиграла "Сельте" со счетом 0:2. Каталонцы прервали победную серию из трех матчей, а также беспроигрышную серию из 23 игр.У победителей встречи голами отметились Максимилиано Гомес и Яго Аспас, забившие мячи на 67-й и 88-й минутах соответственно."Барселона", ставшая досрочно чемпионом страны, потерпела третье поражение в примере, а "Сельта" расположилась на 14-й строчке, имея в активе 40 очков. В следующем туре каталонцы 12 мая примут "Хетафе", а "кельты" в тот же день на выезде сыграют с "Атлетиком".