В Москве завершился первый матч четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ между столичными армейцами и Нижним Новгородом. Красно-синие не испытали серьезных проблем в этой встрече, разгромив соперника со счетом 87:50 (23:10, 24:13, 24:12, 16:15).

В Москве завершился первый матч четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ между столичными армейцами и "Нижним Новгородом". Красно-синие не испытали серьезных проблем в этой встрече, разгромив соперника со счетом 87:50 (23:10, 24:13, 24:12, 16:15).Самым результативным в составе ЦСКА стал Уилл Клайберн, набравший 15 очков. У проигравших 11 баллов в свой актив записал Сергей Торопов.Вторая игра серии до трех побед также пройдет в Москве. Встреча начнется 6 мая в 19:00 по московскому времени.