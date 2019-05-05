Телеведущая
проводит отпуск в Италии. Ксения Собчак сбежала из
России с театральным режиссером Константином Богомоловым, с которым ей
приписывают роман.
Телеведущая
проводит отпуск в Италии. Ксения Собчак сбежала из
России с театральным режиссером Константином Богомоловым, с которым ей
приписывают роман.
Сплетни и слухи в СМИ по поводу личной жизни
доставляют знаменитости массу проблем. Ксения Собчак старается избегать прямых
комментариев на эту тему.
Несколько дней назад Ксения Собчак
известила поклонников в Instagram, что уходит на каникулы. Вслед за этим в ее Stories появилось фото с сыном Платоном у моря. Похожим снимком из Испании поделился и супруг звезды Максим Виторган.
Однако выяснилось, что телеведущая вовсе
не с Виторганом. Он
проводит отпуск в компании друзей: Ростислава Хаита,
бизнесмена Александра Чистякова и
его жены Глюк'оZы. В окружении Константина Богомолова говорят, что он уехал с Ксенией Собчак
в романтическое путешествие в Италию, передает сайт
Богомолов опубликовал в Instagram несколько фотографий и видео из Модены. На одном из видео слышен голос Ксении Собчак.
Телезвезда тоже разместила снимок, где она позирует на пляже. Выглядит звезда при этом весьма беспечно.
В свою очередь по поводу совместного
отдыха и Константина Богомолова высказался и Telegram-канал Только никому. "Кажется, мы
начинаем понимать, что Ксения в режиссере Богомолове. Он романтик! Ну, или
хочет казаться))", – написал канал, опубликовав снимок телеведущей в Италии.
Под фото в Instagram режиссер поставил смайлик "сердце".