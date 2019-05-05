Телеведущая проводит отпуск в Италии. Ксения Собчак сбежала из России с театральным режиссером Константином Богомоловым, с которым ей приписывают роман.

Телеведущаяпроводит отпуск в Италии. Ксения Собчак сбежала изРоссии с театральным режиссером Константином Богомоловым, с которым ейприписывают роман.Сплетни и слухи в СМИ по поводу личной жизнидоставляют знаменитости массу проблем. Ксения Собчак старается избегать прямыхкомментариев на эту тему.Несколько дней назад Ксения Собчакизвестила поклонников в Instagram, что уходит на каникулы. Вслед за этим в ее Stories появилось фото с сыном Платоном у моря. Похожим снимком из Испании поделился и супруг звезды Максим Виторган.Однако выяснилось, что телеведущая вовсене с Виторганом. Онпроводит отпуск в компании друзей: Ростислава Хаита,бизнесмена Александра Чистякова иего жены Глюк'оZы. В окружении Константина Богомолова говорят, что он уехал с Ксенией Собчакв романтическое путешествие в Италию, передает сайтБогомолов опубликовал в Instagram несколько фотографий и видео из Модены. На одном из видео слышен голос Ксении Собчак.Телезвезда тоже разместила снимок, где она позирует на пляже. Выглядит звезда при этом весьма беспечно.В свою очередь по поводу совместногоотдыха и Константина Богомолова высказался и Telegram-канал Только никому. "Кажется, мыначинаем понимать, что Ксения в режиссере Богомолове. Он романтик! Ну, илихочет казаться))", – написал канал, опубликовав снимок телеведущей в Италии.Под фото в Instagram режиссер поставил смайлик "сердце".