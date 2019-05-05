В Шереметьево из-за пожара на борту произошла аварийная посадка самолета. Рейс, который должен был лететь в Мурманск, экстренно приземлился в московском аэропорту. По неподтвержденным данным, в результате ЧП погибли 11 человек.

В Шереметьево из-за пожара на борту произошла аварийная посадка самолета. Рейс, который должен был лететь в Мурманск, экстренно приземлился в московском аэропорту. По неподтвержденным данным, в результате ЧП погибли 11 человек.Загоревшийся борт вернулся в аэропорт Шереметьево из-за проблем со связью. Пришлось начать экстренную посадку, в этот момент на борту вспыхнул пожар.По предварительной информации, причиной воспламенения стали поврежденные шасси, которые пробили топливные баки. Самолет загорелся почти мгновенно, передает Telegram-канал Mash.К настоящему моменту пожар на борту Sukhoi Superjet ликвидирован. Хвостовая часть самолета уничтожена полностью.Сообщается, что "Аэрофлот" собрал кризисный штаб компании из-за инцидента в Шереметьеве. Всем нуждающимся оказывается срочная медицинская помощь.Пассажиры покидали борт воздушного судна по аварийным трапам. Стоит отметить, что официально данные об 11 погибших ответственные ведомства пока так и не подтверждают.