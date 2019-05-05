Белорусский Комитет государственной безопасности предъявил бывшему заместителю госсекретаря Совета безопасности республики Андрею Втюрину обвинение в получении взятки от представителя российской коммерческой структуры. По сообщению пресс-службы КГБ Белоруссии, взятка в 148 тысяч 600 долларов США была получена Втюриным за содействие в продвижении интересов этой структуры в республике.

Белорусский Комитет государственной безопасности предъявил бывшему заместителю госсекретаря Совета безопасности республики Андрею Втюрину обвинение в получении взятки от представителя российской коммерческой структуры. По сообщению пресс-службы КГБ Белоруссии, взятка в 148 тысяч 600 долларов США была получена Втюриным за содействие в продвижении интересов этой структуры в республике.О задержании Втюрина сообщалось в конце апреля. По заявлению КГБ Белоруссии, его задержали с поличным непосредственно при получении взятки. Взяткодателю, в свою очередь, предъявлено обвинение в даче взятки.Оба обвиняемых признали вину в полном объеме, они взяты под стражу, передает ТАСС. Ранее, 24 апреля, президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом освободил Андрея Втюрина от должности заместителя госсекретаря Совбеза республики "за совершение проступков, дискредитирующих звание военнослужащего".48-летний Андрей Втюрин — уроженец Пензы, выпускник Саратовского высшего военного училища МВД России. В 1995 году Втюрин поступил в Службу безопасности президента Белоруссии, а в 2007-2014 годах возглавлял ее. После этого Лукашенко назначил его заместителем госсекретаря белорусского Совбеза.