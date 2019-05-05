На узел учета Мозырского нефтеперерабатывающего завода в Белоруссии в субботу, 4 мая, поступила качественная нефть, доставляемая из России по трубопроводу Дружба. В Минэнерго РФ заверили, что поставленная нефть полностью соответствует ГОСТу. Сейчас на заводе идет подготовка к ее приему.

На узел учета Мозырского нефтеперерабатывающего завода в Белоруссии в субботу, 4 мая, поступила качественная нефть, доставляемая из России по трубопроводу "Дружба". В Минэнерго РФ заверили, что поставленная нефть полностью соответствует ГОСТу. Сейчас на заводе идет подготовка к ее приему.В российском министерстве добавили, что "нормализация качественных характеристик" нефти в порту Усть-Луга ожидается 7 мая, пишет РИА Новости."Белнефтехим" подтвердил поступление чистой нефти на станцию "Мозырь", уточнив, что завтра ее начнут отгружать, а послезавтра – перерабатывать.Проблемы с качеством нефти, поступающей из РФ в Белоруссию по "Дружбе", возникли во второй декаде апреля. Белоруссия остановила прием российской нефти, опасаясь поломок дорогостоящего оборудования на НПЗ. Затем также поступили Польша и Украина, через которые нефть по трубопроводу "Дружба" идет транзитом в другие страны Европы.Со своей стороны, российская компания "Транснефть" признала, что в нефти, поступающей в "Дружбу", имеется повышенное содержание хлоридов и пообещала сделать все для скорейшего решения проблемы. Ситуацию президент РФ Владимир Путин обсудил с главой "Транснефти" Николаем Токаревым. Качественная нефть из РФ поступила по "Дружбе" на белорусскую границу уже 2 мая.