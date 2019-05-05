Украинцы снова станут братским народом для России, когда согласятся быть ее вассалами и потерять свою независимость, считает депутат Верховной рады от партии Батькивщина Иван Крулько.

Украинцы снова "станут братским народом" для России, когда согласятся быть ее вассалами и потерять свою независимость, считает депутат Верховной рады от партии "Батькивщина" Иван Крулько.В эфире телеканал NewsOne он заявил, что Россия пытается "восстановить империю" и обвинил ее в "подлом нападении на Украину". При этом, по словам депутата, Россия и до этого вела с соседом информационные, энергетические и экономические войны.Крулько согласился с недавним высказыванием избранного президента Владимира Зеленского о том, что единственное общее у России с Украиной – это граница, передает РИА Новости.