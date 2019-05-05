С мыса Канаверал во Флориде менее получаса назад стартовала ракета-носитель Falcon 9. Ракета должна доставить к Международной космической станции грузовой корабль Dragon.

С мыса Канаверал во Флориде менее получаса назад стартовала ракета-носитель Falcon 9. Ракета должна доставить к Международной космической станции грузовой корабль Dragon.Запуск "Фэлкона" был намечен еще на конец апреля, но затем четыре раза переносился, передает телеканал "Россия 24". Сперва причиной были неполадки на борту МКС, потом ремонт потребовался плавучей платформе в Атлантике, на которую происходит посадка первой ступени ракеты после запуска.В 9:50 по московскому времени космический корабль Crew Dragon успешно отделился от второй ступени Falcon 9, начав самостоятельный полет, передает "Интерфакс". Тем временем первая многоразовая ступень Falcon 9 совершила успешную управляемую посадку на плавучей платформе. Это уже 17-й по счету запуск грузового корабля Dragon к МКС в рамках коммерческого контракта между NASA и компанией SpaceX.