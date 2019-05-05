Матчем в Екатеринбурге между местным Уралом и московским Спартаком продолжилась программа 27-го тура чемпионата России по футболу. Гости сумели отличиться лишь под занавес встречи. Точный удар в верхний угол ворот удался Лукасу Фернандо. Итоговый счет – 1:0 в пользу красно-белых.

Матчем в Екатеринбурге между местным "Уралом" и московским "Спартаком" продолжилась программа 27-го тура чемпионата России по футболу. Гости сумели отличиться лишь под занавес встречи. Точный удар в верхний угол ворот удался Лукасу Фернандо. Итоговый счет – 1:0 в пользу красно-белых.В первом тайме соперники создали несколько опасных моментов, однако с их реализацией возникли проблемы. После перерыва футболисты "Урала" и "Спартака" продолжили искать счастье у чужих ворот. Найти его удалось лишь Лукасу Фернандо, который на 82-й минуте матча принял мяч на грудь и вторым касанием отправил его в верхний угол.Отметим, что эту встречу не смог доиграть полузащитник "Спартака" Александр Ломовицкий. У него было диагностировано сотрясение мозга.Несмотря на победу, "Спартак" остался на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 43 очка после 27 матчей. Красно-белые вплотную приблизились к ЦСКА, отставая от армейцев на один балл. "Урал" расположился на 11-м месте с 33 баллами.