Литовская сторона делает откровенно лживые заявления по поводу Белорусской АЭС и мер, принимаемых для обеспечения ее безопасности, сообщил пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз.

Литовская сторона делает откровенно лживые заявления по поводу Белорусской АЭС и мер, принимаемых для обеспечения ее безопасности, сообщил пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз.Таким образом он отреагировал на просьбу литовского МИД, обращенную к Еврокомиссии. Литовская сторона просит разработать всеобъемлющий план действий в отношении БелАЭС.Глаз добавил, что Белоруссия никогда не уклонялась от международного сотрудничества в сфере атомной энергетики, взаимодействует с МАГАТЭ. Еврокомиссия – один из основных партнеров Минска.Кроме того, литовские специалисты присутствовали на стресс-тестах БелАЭС и знают о ее безопасности, работа над совершенствованием которой продолжается.Вероятно, это попытка переключить внимание от проблем, связанных с выводом из эксплуатации Игналинской АЭС и строительством ядерных могильников у границы с Белоруссией. Иначе уклонение от создания системы мониторинга ядерных объектов расценить невозможно, передает РИА Новости.