В матче 35-го тура чемпионата Франции Монако на своем поле сыграет с командой Сент-Этьен. Главный тренер монегасков Леонарду Жардим включил в заявку на эту встречу российского полузащитника Александра Головина.

В матче 35-го тура чемпионата Франции "Монако" на своем поле сыграет с командой "Сент-Этьен". Главный тренер монегасков Леонарду Жардим включил в заявку на эту встречу российского полузащитника Александра Головина.Помимо россиянина в заявку вошли еще 18 футболистов: голкиперы Даниел Субашич, Сейду Си оборонцы Бенуа Бадиашиле, Фоде Балло-Туре, Камиль Глик, Беньямин Хенрикс, Жемерсон, Налдо, Джибриль Сидибе, полузащитники Адриен Силва, Жан-Оде Аолу, Насер Шадли, Кевин Н’Дорам и нападающие Радмель Фалкао, Желсон Мартинш, Рони Лопеш, Мусса Силла, Винисиус.#ASMASSE