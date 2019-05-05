Нас ждет очень насыщенная неделя. Тем, кто уже выйдет на работу, лучше долго не раздумывать, а сразу браться за осуществление ранее запланированных дел. Местами будет и нервозно, и интересно, а возможно и придет быстрое решение давно назревшей проблемы. Звезды на этой наделе крайне двулики, предупреждает астролог Юлия Урусэль.

Насждет очень насыщенная неделя. Тем, кто уже выйдет на работу, лучше долго нераздумывать, а сразу браться за осуществление ранее запланированных дел.Местами будет и нервозно, и интересно, а возможно и придет быстрое решениедавно назревшей проблемы. Звезды на этой наделе крайне двулики, предупреждаетСоюздвух благодетелей Венеры и Юпитера обещает финансовый успех, выгодные покупки идаже встречи с принцами. А вот уже другой конфликтный союз Венеры с Сатурном,наоборот, рекомендует трезво смотреть на текущие ситуации и не спешить свзятием на себя обязательств. Дауж, скучно точно не будет.Дляотдыхающих на морях или на приусадебных участках – это время когда загарактивнее прилипает, аппетит буйствует и хочется чего-то эдакого. Чтобы необгореть и не набрать лишних кило – девиз ближайших семи дней: "Умеренность впомощь"!ОвенУ Овнов выдастся очень насыщеннаянеделька. Вас ожидают важные встречи, благоприятное развитие дел и налаживаниеделовых связей. Вы будете, что называется, в нужном месте в нужный час. Самоеинтересное то, что все события будут пропитаны дружескими чувствами с ноткамифлирта. А некоторым из вас достанется другой "аромат" – с верхними нотамисимпатии, влюбленностями и страсти. Наслаждайтесь!ТелецТельцам придется отложить все своидела на потом. У кого-то перенесется запланированная поездка из-за стеченияобстоятельств, кто-то будет вынужден задержаться в командировке дольше, чемпланировалось... Сохраняйте спокойствие и не нервничайте, на все эти факторы выне в состоянии повлиять. Запаситесь терпением и дождитесь пятницы, там все вашивопросы начнут разрешаться и устаканиваться, хоть и с небольшим опозданием.БлизнецыЗвезды рекомендуют Близнецампосвятить эту неделю занятиям для тела и души, а не работе. Сходите на сеансмассажа, посетите спа, расслабьтесь и порелаксируйте. Вы слишком эмоционируетеи переживаете, поэтому такая разрядка будет для вас очень кстати. Если же нанеделе запланированы важные и неотложные дела, то при решении вопросов слушайтесвою интуицию и ищите творческий подход.РакРаки в первые пару дней недели будутпытаться активно работать и нервничать по поводу и без, рискуя получить сильныйстресс, а не качественный результат. Вам стоит взять паузу, чтобы позаботитьсяо себе и своем здоровье. Проведите майские праздники в уединении с собой,расслабьтесь и перезагрузитесь. Поверьте, за это время вы найдете правильныерешения ваших вопросов и у вас появятся силы для завершения дел.ЛевНачало недели принесет Львам огромныйзаряд энергии и воодушевления для решения деловых вопросов. Вы можете смелозапускать новые для вас проекты и начинать собственный бизнес. Но учтите, чтоваши идеи должны быть свежими и изобретательными, а не такими, как у всех. Неидите избитыми и хорошо проверенными путями и тогда вас ожидаетголовокружительный успех.ДеваДевы на этой неделе активнее обычногобудут размышлять на тему "Что такое хорошо, а что такое плохо?" ипереосмысливать свои морально-этические нормы. Особо пытливые копнут глубже иуглубятся в поисках смысла своего существования и задумаются о том, какуюпользу обществу они несут и какую могут принести. На самом деле смысл естьабсолютно во всем, главное его увидеть. И важно не то, чем вы занимаетесь, акак. Вам просто необходим осознанный подход к делам.ВесыВесы уже слишком засиделись на одномместе и новая неделя даст вам возможность двинуться вперед. Одним она принесетвеселые путешествия, другим – активный и интересный отдых, а третьим – важныепоездки и командировки, способствующие повышению в должности и дажекардинальным переменам в деятельности. В любом случае, скучать вам точно непридется ни в одном из вариантов.СкорпионСкорпионам Звезды даруют огромныевозможности для роста и отличные перспективы, если ваша деятельность напрямую связанас творчеством. Вас ждет волна вдохновения и прилив сил для реализации идей. Неудивляйтесь, если во второй половине недели коллеги возведут вас на пьедесталпочета и признают все ваши заслуги. Вы абсолютно справедливо достойны этойпохвалы.СтрелецСтрельцов накроет приятной волнойнежных и теплых чувств. Ждите приятных сюрпризов от любимых и признаний влюбви. Тем, кто еще не успел скрепить союз узами брака, вполне вероятнопредложение руки и сердца. А для тех, кто в данный момент находится в поискахвторой половинки, очень высоки шансы влюбиться и раствориться в выбранномпартнере.КозерогУ Козерогов начало недели будетознаменовано испытанием на выносливость. Вам необходимо быть максимальносдержанными и терпеливыми при преодолении этой полосы препятствий. И дляуспешного развития ситуации ближе к четвергу вам понадобятся еще и смелость, ирешительность с полной уверенностью в себе. Собрав все эти качества воедино,уже в пятницу вы разрешите даже сложные вопросы с компромиссным вариантом длявсех сторон.ВодолейВодолеи с понедельника начнутстремиться к стабильности и надежности во всех сферах своей жизни. Никакихавантюр и внезапных действий, только четкий структурированный план и порядок.Но вы же сами прекрасно понимаете, что с вашим импульсивным характеромустановить такую дисциплину будет довольно сложно. Но если у вас это получится,то в дальнейшем это приведет вас к осуществлению ваших планов.РыбыНачало новой недели принесет Рыбампроверку на прочность нервной системы. Велик риск столкнуться с ложью и обманоми оказаться втянутыми в чужой коварный план. Если вы не будете хитрее иизворотливее, чем кажетесь, то можете сбиться с правильного пути. Со средыстоит позволить себе расслабиться и пойти на поводу у своих желаний. Неоказывайте себе в том, что давно хотели и не важно о чем речь. О сумочке Furlaиз новой коллекции или красавчике с голивудской улыбкой из офиса напротив.