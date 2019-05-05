Нас
ждет очень насыщенная неделя. Тем, кто уже выйдет на работу, лучше долго не
раздумывать, а сразу браться за осуществление ранее запланированных дел.
Местами будет и нервозно, и интересно, а возможно и придет быстрое решение
давно назревшей проблемы. Звезды на этой наделе крайне двулики, предупреждает
астролог Юлия Урусэль.
Нас
ждет очень насыщенная неделя. Тем, кто уже выйдет на работу, лучше долго не
раздумывать, а сразу браться за осуществление ранее запланированных дел.
Местами будет и нервозно, и интересно, а возможно и придет быстрое решение
давно назревшей проблемы. Звезды на этой наделе крайне двулики, предупреждает
Союз
двух благодетелей Венеры и Юпитера обещает финансовый успех, выгодные покупки и
даже встречи с принцами. А вот уже другой конфликтный союз Венеры с Сатурном,
наоборот, рекомендует трезво смотреть на текущие ситуации и не спешить с
взятием на себя обязательств. Да
уж, скучно точно не будет.
Для
отдыхающих на морях или на приусадебных участках – это время когда загар
активнее прилипает, аппетит буйствует и хочется чего-то эдакого. Чтобы не
обгореть и не набрать лишних кило – девиз ближайших семи дней: "Умеренность в
помощь"!
Овен
У Овнов выдастся очень насыщенная
неделька. Вас ожидают важные встречи, благоприятное развитие дел и налаживание
деловых связей. Вы будете, что называется, в нужном месте в нужный час. Самое
интересное то, что все события будут пропитаны дружескими чувствами с нотками
флирта. А некоторым из вас достанется другой "аромат" – с верхними нотами
симпатии, влюбленностями и страсти. Наслаждайтесь!
Телец
Тельцам придется отложить все свои
дела на потом. У кого-то перенесется запланированная поездка из-за стечения
обстоятельств, кто-то будет вынужден задержаться в командировке дольше, чем
планировалось... Сохраняйте спокойствие и не нервничайте, на все эти факторы вы
не в состоянии повлиять. Запаситесь терпением и дождитесь пятницы, там все ваши
вопросы начнут разрешаться и устаканиваться, хоть и с небольшим опозданием.
Близнецы
Звезды рекомендуют Близнецам
посвятить эту неделю занятиям для тела и души, а не работе. Сходите на сеанс
массажа, посетите спа, расслабьтесь и порелаксируйте. Вы слишком эмоционируете
и переживаете, поэтому такая разрядка будет для вас очень кстати. Если же на
неделе запланированы важные и неотложные дела, то при решении вопросов слушайте
свою интуицию и ищите творческий подход.
Рак
Раки в первые пару дней недели будут
пытаться активно работать и нервничать по поводу и без, рискуя получить сильный
стресс, а не качественный результат. Вам стоит взять паузу, чтобы позаботиться
о себе и своем здоровье. Проведите майские праздники в уединении с собой,
расслабьтесь и перезагрузитесь. Поверьте, за это время вы найдете правильные
решения ваших вопросов и у вас появятся силы для завершения дел.
Лев
Начало недели принесет Львам огромный
заряд энергии и воодушевления для решения деловых вопросов. Вы можете смело
запускать новые для вас проекты и начинать собственный бизнес. Но учтите, что
ваши идеи должны быть свежими и изобретательными, а не такими, как у всех. Не
идите избитыми и хорошо проверенными путями и тогда вас ожидает
головокружительный успех.
Дева
Девы на этой неделе активнее обычного
будут размышлять на тему "Что такое хорошо, а что такое плохо?" и
переосмысливать свои морально-этические нормы. Особо пытливые копнут глубже и
углубятся в поисках смысла своего существования и задумаются о том, какую
пользу обществу они несут и какую могут принести. На самом деле смысл есть
абсолютно во всем, главное его увидеть. И важно не то, чем вы занимаетесь, а
как. Вам просто необходим осознанный подход к делам.
Весы
Весы уже слишком засиделись на одном
месте и новая неделя даст вам возможность двинуться вперед. Одним она принесет
веселые путешествия, другим – активный и интересный отдых, а третьим – важные
поездки и командировки, способствующие повышению в должности и даже
кардинальным переменам в деятельности. В любом случае, скучать вам точно не
придется ни в одном из вариантов.
Скорпион
Скорпионам Звезды даруют огромные
возможности для роста и отличные перспективы, если ваша деятельность напрямую связана
с творчеством. Вас ждет волна вдохновения и прилив сил для реализации идей. Не
удивляйтесь, если во второй половине недели коллеги возведут вас на пьедестал
почета и признают все ваши заслуги. Вы абсолютно справедливо достойны этой
похвалы.
Стрелец
Стрельцов накроет приятной волной
нежных и теплых чувств. Ждите приятных сюрпризов от любимых и признаний в
любви. Тем, кто еще не успел скрепить союз узами брака, вполне вероятно
предложение руки и сердца. А для тех, кто в данный момент находится в поисках
второй половинки, очень высоки шансы влюбиться и раствориться в выбранном
партнере.
Козерог
У Козерогов начало недели будет
ознаменовано испытанием на выносливость. Вам необходимо быть максимально
сдержанными и терпеливыми при преодолении этой полосы препятствий. И для
успешного развития ситуации ближе к четвергу вам понадобятся еще и смелость, и
решительность с полной уверенностью в себе. Собрав все эти качества воедино,
уже в пятницу вы разрешите даже сложные вопросы с компромиссным вариантом для
всех сторон.
Водолей
Водолеи с понедельника начнут
стремиться к стабильности и надежности во всех сферах своей жизни. Никаких
авантюр и внезапных действий, только четкий структурированный план и порядок.
Но вы же сами прекрасно понимаете, что с вашим импульсивным характером
установить такую дисциплину будет довольно сложно. Но если у вас это получится,
то в дальнейшем это приведет вас к осуществлению ваших планов.
Рыбы
Начало новой недели принесет Рыбам
проверку на прочность нервной системы. Велик риск столкнуться с ложью и обманом
и оказаться втянутыми в чужой коварный план. Если вы не будете хитрее и
изворотливее, чем кажетесь, то можете сбиться с правильного пути. Со среды
стоит позволить себе расслабиться и пойти на поводу у своих желаний. Не
оказывайте себе в том, что давно хотели и не важно о чем речь. О сумочке Furla
из новой коллекции или красавчике с голивудской улыбкой из офиса напротив.