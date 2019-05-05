Оппозиционер Хуан Гуайдо признал свое поражение. У него не получилось свергнуть законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Оппозиционер Хуан Гуайдо признал свое поражение. У него не получилось свергнуть законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Гуайдо считает, что причина неудачи – недостаточная поддержка военных. Он ожидал, что они массово перейдут на сторону оппозиции, но этого не произошло.Гуайдо признался, что был бы не против принять предложение США об интервенции в Венесуэлу, если бы оно поступило, передает ТАСС.30 апреля группа венесуэльских военных выступила за оппозицию, что привело к очередным масштабным антиправительственным выступлениям. Пострадали десятки манифестантов и силовиков. Задержаны более 200 человек.