Председатель комитета Госдумы РФ по делам СНГ Леонид Калашников подсказал избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому, который пообещал дать креативный ответ на решение Владимира Путина упростить выдачу российских паспортов жителям Донбасса, наиболее конструктивные ходы.

Председатель комитета Госдумы РФ по делам СНГ Леонид Калашников подсказал избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому, который пообещал дать креативный ответ на решение Владимира Путина упростить выдачу российских паспортов жителям Донбасса, наиболее конструктивные ходы.По его мнению, самым креативным в данной ситуации было бы выполнение всех пунктов Минских соглашений и установление прочного мира в Донбассе."Самое креативное было бы, если бы они отвели войска, дали возможность выборы провести и амнистировали всех на всех, как это заявлялось", — сказал Калашников в интервью радиостанции "Говорит Москва".Вместе с тем он посоветовал Зеленскому не "креативничать", имея в виду свою бывшую профессию. Калашников посоветовал избранному украинскому лидера "оставить это в прошлом".До прихода в политику Зеленский был известен как игрок КВН, шоумен, комик, киноактер.