Мэр Киева Виталий Кличко продал экскурсию по Киеву за 50 тысяч долларов.

Мэр Киева Виталий Кличко продал экскурсию по Киеву за 50 тысяч долларов.Это произошло на благотворительном вечере Всемирного боксерского совета, так организация собирает деньги на реабилитацию спортсменов во всем мире.Кличко считает, что всякий, кто достиг успеха, должен помогать людям. Он очень рад присоединиться к такому знаковому мероприятию и немного прорекламировать Киев и Украину, тем более что экскурсию оценили так высоко, передает РИА Новости.