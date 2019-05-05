Поющая ведущая в очередной раз эпатировала публику. Ольга Бузова появилась на музыкальном фестивале Жара в Дубае в слишком откровенном наряде.

Поющая ведущая в очередной разэпатировала публику. Ольга Бузова появилась на музыкальном фестивале"Жара" в Дубае в слишком откровенном наряде.Звездавыложила на своей странице в Instagram ролик из Объединенных АрабскихЭмиратов. Ольга Бузова появилась на красной дорожкев прозрачном черном платье. Поклонники скандальной знаменитости возмутилисьотсутствием у нее этических норм.На кадрахОльга Бузова вальяжно расхаживает перед фотообъективами и видеокамерами,демонстрируя обнажающиеся сквозь наряд ягодицы. Пользователи соцсети посчитали,что певица ведет себя вызывающе, и высмеяли ее."Платье – бомба,но не в стране, где проживают мусульмане. Должно быть хотькакое-то уважение", "Девушку из деревнивывести можно, а деревню из девушки никогда", "Почему нельзя выйтиспокойной и элегантно, как леди??? Почему нужно себя вести как обезьяна ??? Тебенужно проучится хорошим манерам!", "Но должна быть в женщине хоть какаято загадка, голая бы вышла да и все. Какой нормальный мужчина посмотрит натакую женщину, которая голая ходит", "Оля, прикройте попу", "Я одно непойму… Что она демонстрирует, да там снимают ее и смеются с нее. Неужели она самане видит, что все это курам на смех…", – в пух и прах разнеслифолловеры.Напомним, ранее в интервью Ксении Собчак певицапризналась, что после экс-супруга, футболиста Дмитрия Тарасова в ее спальне быллишь один мужчина. Его имя не назвала. Поющая ведущая заявила,что не хочет иметь мужчину "для здоровья".