Поющая ведущая в очередной раз
эпатировала публику. Ольга Бузова появилась на музыкальном фестивале
Жара в Дубае в слишком откровенном наряде.
Поющая ведущая в очередной раз
эпатировала публику. Ольга Бузова появилась на музыкальном фестивале
"Жара" в Дубае в слишком откровенном наряде.
Звезда
выложила на своей странице в Instagram ролик из Объединенных Арабских
Эмиратов. Ольга Бузова появилась на красной дорожке
в прозрачном черном платье. Поклонники скандальной знаменитости возмутились
отсутствием у нее этических норм.
На кадрах
Ольга Бузова вальяжно расхаживает перед фотообъективами и видеокамерами,
демонстрируя обнажающиеся сквозь наряд ягодицы. Пользователи соцсети посчитали,
что певица ведет себя вызывающе, и высмеяли ее.
"Платье – бомба,
но не в стране, где проживают мусульмане. Должно быть хоть
какое-то уважение", "Девушку из деревни
вывести можно, а деревню из девушки никогда", "Почему нельзя выйти
спокойной и элегантно, как леди??? Почему нужно себя вести как обезьяна ??? Тебе
нужно проучится хорошим манерам!", "Но должна быть в женщине хоть какая
то загадка, голая бы вышла да и все. Какой нормальный мужчина посмотрит на
такую женщину, которая голая ходит", "Оля, прикройте попу", "Я одно не
пойму… Что она демонстрирует, да там снимают ее и смеются с нее. Неужели она сама
не видит, что все это курам на смех…", – в пух и прах разнесли
фолловеры.
Напомним, ранее в интервью Ксении Собчак певица
призналась, что после экс-супруга, футболиста Дмитрия Тарасова в ее спальне был
лишь один мужчина. Его имя не назвала. Поющая ведущая заявила,
что не хочет иметь мужчину "для здоровья".