Россиянка Светлана Кузнецова, получившая от организаторов wild card, в первом круге теннисного турнира в испанском Мадриде встречалась с Ариной Соболенко из Белоруссии. Матч продолжался 1 час 54 минуты. Кузнецова добилась победы со счетом 7:5, 6:4.

Россиянка Светлана Кузнецова, получившая от организаторов wild card, в первом круге теннисного турнира в испанском Мадриде встречалась с Ариной Соболенко из Белоруссии. Матч продолжался 1 час 54 минуты. Кузнецова добилась победы со счетом 7:5, 6:4.Отметим, что белорусская теннисистка была посеяна на турнире под десятым номером. В следующем раунде россиянка сразится с победительницей встречи между бельгийкой Элисон ван Эйтванк и швейцаркой Белиндой Бенчич.Напомним, что призовой фонд турнира в Мадриде превышает 6,5 миллиона евро.