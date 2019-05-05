Известная певица обрадовала своим появлением
гостей первомайского концерта в Ереване (Армения). Снимки с мероприятия
появились в Instagram.
Известная певица обрадовала своим появлением
гостей первомайского концерта в Ереване (Армения). Снимки с мероприятия
появились в Instagram.
Певица выбрала для
выступления стильный наряд, расшитый разноцветными стразами. Облегающее платье
с глубоким декольте продемонстрировало успехи Ларисы Долиной в похудении.
Судя по всему, артистка проделала
большую работу над собой и заметно изменилась по сравнению с прежними снимками.
На свежих фото видно, что у Ларисы Долиной ушли лишние сантиметры в талии.
Напомним, еще несколько
месяцев назад СМИ писали о том, что Лариса Долина потеряла
контроль над весом. Многие предполагали, что это связано с расставанием певицы
с гражданским мужем Ильей Спицыным.
Однако позже стало
известно, что Лариса Долина набрала лишний вес из-за болезни. У исполнительницы появились проблемы с суставами,
из-за которых ей пришлось на некоторое время оставить тренировки в спортзале. В
начале этого года
Лариса Долина
взялась за себя и, как видно
из последних снимков, вновь пришла в форму.
Как писали "Дни.ру", в апреле раскритиковала
скандальный блогер Лена Миро. Она уверена, что певице пора сменить
имидж. Артистку распекли за наращенные волосы. Якобы уже не в том
возрасте, чтобы ходить с длинными локонами.