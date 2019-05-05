Известная певица обрадовала своим появлением гостей первомайского концерта в Ереване (Армения). Снимки с мероприятия появились в Instagram.

Известная певица обрадовала своим появлениемгостей первомайского концерта в Ереване (Армения). Снимки с мероприятияпоявились в Instagram.Певица выбрала длявыступления стильный наряд, расшитый разноцветными стразами. Облегающее платьес глубоким декольте продемонстрировало успехи Ларисы Долиной в похудении.Судя по всему, артистка проделалабольшую работу над собой и заметно изменилась по сравнению с прежними снимками.На свежих фото видно, что у Ларисы Долиной ушли лишние сантиметры в талии.Напомним, еще несколькомесяцев назад СМИ писали о том, что Лариса Долина потерялаконтроль над весом. Многие предполагали, что это связано с расставанием певицыс гражданским мужем Ильей Спицыным.Однако позже сталоизвестно, что Лариса Долина набрала лишний вес из-за болезни. У исполнительницы появились проблемы с суставами,из-за которых ей пришлось на некоторое время оставить тренировки в спортзале. Вначале этого годаЛариса Долинавзялась за себя и, как видноиз последних снимков, вновь пришла в форму.Как писали "Дни.ру", в апреле раскритиковаласкандальный блогер Лена Миро. Она уверена, что певице пора сменитьимидж. Артистку распекли за наращенные волосы. Якобы уже не в томвозрасте, чтобы ходить с длинными локонами.