Двукратная олимпийская чемпионка в беге на 800 метров Кастер Семеня высказалась по поводу решения Международной ассоциации легкоатлетических федераций запретить выступать спортсменкам с повышенным уровнем тестостерона на соревнованиях под эгидой организации.

Двукратная олимпийская чемпионка в беге на 800 метров Кастер Семеня высказалась по поводу решения Международной ассоциации легкоатлетических федераций запретить выступать спортсменкам с повышенным уровнем тестостерона на соревнованиях под эгидой организации."Я не стану ничего принимать. Бог решил, чтобы я начала карьеру, только он ее и завершит. Никто не помешает мне бегать", – приводит слова Семени The Mirror.Напомним, что 1 мая 2019 года Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию бегуньи из ЮАР на решение IAAF, которое вступает в силу 8 мая.В 2009 году Семеня была подвергнута гендерному тестированию в берлинской клинике после подозрений соперниц южноафриканки, связанных с ее полом. После изучения результатов тестов ей было разрешено участвовать в соревнованиях среди женщин. Однако теперь Семени необходимо искусственно снижать уровень тестостерона, если она хочет выступать в женских турнирах IAAF.