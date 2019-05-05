В Русской православной церкви не согласны с теми, кто считает, что россиянам не следует участвовать в восстановлении парижского Нотр-Дама. В такой богатой стране, как Россия, можно заниматься и собственным культурным наследием, и помочь оказавшимся в беде, считает митрополит Иларион.

В Русской православной церкви не согласны с теми, кто считает, что россиянам не следует участвовать в восстановлении парижского Нотр-Дама. Такую точку зрения высказал глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".После пожара в Соборе Парижской Богоматери россияне предложили организовать сбор средств на восстановление храма. Однако нашлись и критики этой идеи. Они ссылались на то, что в России нуждаются в реставрации тысячи храмов. Поэтому жертвователи могли бы направить свои средства на восстановление родных святынь."Одно другому не мешает", — считает митрополит Иларион.По его мнению, в такой богатой стране, как Россия, можно заниматься и собственным культурным наследием, и помочь оказавшимся в беде. Причем обычно так и бывает: люди, готовые помогать восстановить Нотр-Дам, жертвуют на восстановление и российских храмов.По данным митрополита, на данный момент в России около 4,5 тысячи храмов находятся в аварийном или даже руинированном состоянии. За 30 лет количество храмов, находящихся у РПЦ, возросло с 6 до 40 тысяч. Для реставрации храмов, находящихся в аварийном или руинированном состоянии, сотрудниками Московского архитектурного института разработана программа диагностики состояния храма. Также программа позволяет создать компьютерный макет восстановления здания.Разрушительный пожар в 850-летнем Соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля. Зданию нанесен значительный ущерб: обрушились шпиль и крыша. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Нотр-Дам необходимо восстановить за пять лет. По состоянию на конец апреля, сумма пожертвований на его восстановление достигла миллиарда евро, что вдвое больше необходимого.