Победительница шоу Голос. Дети Микелла Абрамова намерена продолжить карьеру певицы. Десятилетняя дочь Алсу впервые рассказала о своих планах после грандиозного скандала.

Победительница шоу "Голос. Дети" Микелла Абрамова намерена продолжить карьеру певицы. Десятилетняя дочь Алсу впервые рассказала о своих планах после грандиозного скандала.Скандал с победой Микеллы Абрамовой, дочери певицы Алсу, в шоу "Голос.Дети-6" сбавил обороты. Юная певица решила высказаться о своих ощущениях и планах после волны негодования.Материал дополняется.