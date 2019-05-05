Американец, француз и русский поспорили - кто всех храбрее?
- Мы, американцы, по жребию разыгрываем десять машин, причем у одной из них нет тормозов, и мчимся по горной дороге. Потом один лежит в больнице, а остальные девять его навещают.
- А мы у себя во Франции собираемся вдесятером, разыгрываем десять девушек, причем у одной из них сифилис. Потом один ложиться в больницу, а остальные девять его навещают.
- А у нас в России еще хлеще: рассказываем в компании политические анекдоты, причем все знаем, что один из нас стукач.
- А потом?
- А потом девять сидят, а один носит им передачи.
еще анекдот!