Временная дамба не выдержала напора и воды реки Миссисипи хлынули в городские кварталы Дэвенпорта. Люди, оказавшиеся на пути стихии, были вынуждены спасаться бегством. Момент прорыва защитного сооружения попал на видео.

В минувший вторник, 30 апреля, часть города Дэвенпорт, расположенного в штате Айова оказалась затоплена в ходе наводнения.Как сообщалось ранее, в реке Миссисипи сильно поднялся уровень воды. Для защиты городских кварталов, была сооружена временная дамба, которая не выдержала напора – момент ее прорыва был запечатлен камерой наблюдения, а сам ролик опубликован в Сети через несколько дней после инцидента.В результате поступления воды жители некоторых районов оказались заблокированы в домах, офисах и магазинах. Спасатели эвакуировали людей на лодках.Городской инфраструктуре и частному имуществу граждан был нанесен значительный ущерб.