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<a href="https://33live.ru/novosti/05-05-2019-mstitelnyj-zelenskij-gotovit-podlyj-udar-v-spinu-putinu.html" target="_blank">Мстительный Зеленский готовит подлый удар в спину Путину</a> - В Незалежной болезненно восприняли подписание Владимиром Путиным указа, который упрощает получение российского гражданства для жителей Донецкой и Луганской республик. Так, новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский готовится нанести подлый удар в спину российского лидера.