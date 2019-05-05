Во избежание наказания заявительница сообщила в полицию заведомо ложную информацию...

Участковый уполномоченный полиции ОМВД России по району Бирюлево Западное задержал 45-летнюю женщину, подозреваемую в заведомо ложном доносе.В дежурную часть через службу «02» обратилась 45-летняя москвичка. Женщина сообщила о краже своего автомобиля «Мицубиси», припаркованного в Востряковском проезде.В результате проверки полицейские установили, что заявительница совершила дорожно-транспортное происшествие на своем автомобиле и во избежание наказания за него сообщила в полицию заведомо ложную информацию. Подозреваемая была задержана.Следствием ОМВД России по району Бирюлеово Западное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 306 УК РФ «Заведомо ложный донос». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22