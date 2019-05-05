Знаменитая актриса вот уже несколько лет прикована к постели. О непростой судьбе Маргариты Тереховой рассказала ясновидящая Галина Янко.

Знаменитая актриса вот уже несколько лет прикована к постели. О непростой судьбе Маргариты Тереховой рассказала ясновидящая Галина Янко.По мнению таролога, актрисе предначертана долгая жизнь. Маргарита Терехова точно проживет больше 80 лет. Однако ее судьбу отнюдь нельзя назвать "легкой и счастливой". Все препятствия, которые возникают на пути артистки, связаны с родовым проклятием по женской линии.предположила, что некий завистливый или обидчивый человек мог пожелать зла одному из предков актрисы. Проклятие отразилось не только на внешнем, но и внутреннем здоровье Маргариты Тереховой. Она страдает от болезни Альцгеймера и нередко размышляет о смерти.К счастью для родственников актрисы, такое состояние меняется время от времени. Таролог отметила, что после 75 лет здоровье звезды будет улучшаться. Важную роль в ее восстановлении играют близкие люди. Они готовы в любой момент бросить все дела и прийти на помощь артистке.Галина Янко добавила, что стойко переносит все испытания, потому что живет театром. Актриса мечтает однажды вновь выйти на сцену и выступить перед зрителями. "Лежа на больничной койке, она все равно продолжает представлять себе, как все это закончится, она окрепнет и сможет снова встретиться со зрителями", – заключила она.