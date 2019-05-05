Павел Табаков примерил на себя новый образ. Артист предстал перед поклонниками с бритой головой и в тюремной форме, чем взбудоражил светских обозревателей.

Павел Табаков примерил на себя новый образ. Артист предстал перед поклонниками с бритой головой и в тюремной форме, чем взбудоражил светских обозревателей.Поводов для переживаний за Павла нет. Парень всего лишь продемонстрировал свое новое амплуа.У Табакова начались съемки в очередном проекте, название которого пока что хранится в тайне. Павел всего-навсего привлечь к себе внимание и заинтриговать поклонников. "Пацан к успеху шел, но не получилось, не фартануло", – подписал Табаков свое фото в Instagram. Поклонникам остается только ждать новостей о предстоящем проекте.