Певица Елена Север вступилась за Микеллу Абрамову. Артистка не понимает, почему все набросились на
Первый канал, продюсера Юрию Аксюту и девочку, которая победила на шоу Голос. Дети.
Певица Елена Север вступилась за Микеллу Абрамову. Артистка не понимает, почему все набросились на
Первый канал, продюсера Юрию Аксюту и девочку, которая победила на шоу "Голос. Дети".
Елена Север
высказалась в защиту дочери Алсу на своей странице в Instagram. По мнению певицы, Микелле Абрамовой нанесена непоправимая
травма из-за того, что в соцсетях народ затравил ребенка.
Исполнительница
отметила, что сами зрители создали такую тенденцию, что на экране хотят видеть
только известных людей и слушать только раскрученные хиты. "Наверняка ни Алсу,
ни Первый канал не рассчитывали, что так проголосует зритель. Более того, вряд
ли хотели этого, прекрасно понимая ситуацию!", – прокомментировала певица
скандал на шоу "Голос. Дети".
Она добавила, что молодому
начинающему артисту сложно пробиться, потому что зритель переключается в это
время на другой канал. "Так же произошло и с этими детьми (финалистами). Все
хотели искренне поддержать дочку Алсу, а получилось, что нанесли ей
непоправимую травму!", – заявила Елена Север.
"Дай Бог, чтобы эта ситуация сделала Микеллу
сильнее и крепче... но не дай Бог вам пережить то, что незаслуженно переживают
сейчас семья Абрамовых!", – обратилась к пользователям соцсети артистка. При
этом она подчеркнула, что имеет право на свое мнение и призвала не согласных с
ним фолловеров не писать ей гадости.
Напомним, скандал вокруг победы дочери
Алсу на не стихает уже несколько дней. Как
ранее сообщали "Дни.ру", на фоне происходящего шеф-редактор программы
"Голос. Дети" Александр Подъяпольский был госпитализирован с
инфарктом. Первый канал тем временем проводит проверку результатов голосования
в финале