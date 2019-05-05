Певица Елена Север вступилась за Микеллу Абрамову. Артистка не понимает, почему все набросились на Первый канал, продюсера Юрию Аксюту и девочку, которая победила на шоу Голос. Дети.

Певица Елена Север вступилась за Микеллу Абрамову. Артистка не понимает, почему все набросились наПервый канал, продюсера Юрию Аксюту и девочку, которая победила на шоу "Голос. Дети".Елена Севервысказалась в защиту дочери Алсу на своей странице в Instagram. По мнению певицы, Микелле Абрамовой нанесена непоправимаятравма из-за того, что в соцсетях народ затравил ребенка.Исполнительницаотметила, что сами зрители создали такую тенденцию, что на экране хотят видетьтолько известных людей и слушать только раскрученные хиты. "Наверняка ни Алсу,ни Первый канал не рассчитывали, что так проголосует зритель. Более того, врядли хотели этого, прекрасно понимая ситуацию!", – прокомментировала певицаскандал на шоу "Голос. Дети".Она добавила, что молодомуначинающему артисту сложно пробиться, потому что зритель переключается в этовремя на другой канал. "Так же произошло и с этими детьми (финалистами). Всехотели искренне поддержать дочку Алсу, а получилось, что нанесли ейнепоправимую травму!", – заявила Елена Север."Дай Бог, чтобы эта ситуация сделала Микеллусильнее и крепче... но не дай Бог вам пережить то, что незаслуженно переживаютсейчас семья Абрамовых!", – обратилась к пользователям соцсети артистка. Приэтом она подчеркнула, что имеет право на свое мнение и призвала не согласных сним фолловеров не писать ей гадости.Напомним, скандал вокруг победы дочериАлсу на не стихает уже несколько дней. Какранее сообщали "Дни.ру", на фоне происходящего шеф-редактор программы"Голос. Дети" Александр Подъяпольский был госпитализирован синфарктом. Первый канал тем временем проводит проверку результатов голосованияв финале