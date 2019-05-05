Продюсер вместе с супругом, фигуристом Евгением Плющенко и сыном Сашей улетела в Италию. Там Яна Рудковская решила не только отдохнуть, но и продолжить работу.

Продюсер вместе с супругом, фигуристом ЕвгениемПлющенко и сыном Сашей улетела в Италию.Там Яна Рудковская решила не только отдохнуть, но и продолжить работу.Знаменитость опубликовалафото из самолета на своей станице в Instagram. Там же ЯнаРудковская призналась поклонникам, что не любит готовить. В основном семьяпитается в ресторанах."Я дома тоже не готовлю(( не люблю… Женя даже готовит лучше, но я хорошонакрываю на стол и сервирую" (здесь и далее орфография и пунктуация авторовсохранены – Прим. ред.), – поделилась подробностями быта Яна Рудковская. Откровенноепризнание продюсера не оставило фолловеров равнодушными.Многие сошлисьво мнении, что не стоит проводить время у плиты, если это позволяет достаток.Особенно, если это не приносит радости. "Подумаешь, не готовит! Это не главное,было бы здоровье и счастье в доме! А готовить может и кухарка, у них на этохватит денег. Я бы тоже не готовила, хотя люблю это дело, но за столько летнадоело", – высказалась одна из подписчиц. "Еслилюди настолько заняты и могут себе позволить и кухарок, и уборщиц и т.д., что вэтом такого. Наоборот, только плюс)", – поддержала ее другаяпользовательница соцсети.Были и те, кто посчитал, что Яна Рудковская впоследнее время слишком расслабилась. "Сколько можно отдыхать??? Вы неустали??? Может, поработаете как все Яна???", – раскритиковала звездуподписчица.Отметим, Яна Рудковская регулярно публикует в совееммикроблоге фотоотчеты со своими завтраками. Рубрика вызывает у поклонниковнеоднозначные мнения. Так, многие считают снимки показухой.