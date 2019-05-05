Продюсер вместе с супругом, фигуристом Евгением
Плющенко и сыном Сашей улетела в Италию.
Там Яна Рудковская решила не только отдохнуть, но и продолжить работу.
Продюсер вместе с супругом, фигуристом Евгением
Плющенко и сыном Сашей улетела в Италию.
Там Яна Рудковская решила не только отдохнуть, но и продолжить работу.
Знаменитость опубликовала
фото из самолета на своей станице в Instagram. Там же Яна
Рудковская призналась поклонникам, что не любит готовить. В основном семья
питается в ресторанах.
"Я дома тоже не готовлю(( не люблю… Женя даже готовит лучше, но я хорошо
накрываю на стол и сервирую" (здесь и далее орфография и пунктуация авторов
сохранены – Прим. ред.), – поделилась подробностями быта Яна Рудковская. Откровенное
признание продюсера не оставило фолловеров равнодушными.
Многие сошлись
во мнении, что не стоит проводить время у плиты, если это позволяет достаток.
Особенно, если это не приносит радости. "Подумаешь, не готовит! Это не главное,
было бы здоровье и счастье в доме! А готовить может и кухарка, у них на это
хватит денег. Я бы тоже не готовила, хотя люблю это дело, но за столько лет
надоело", – высказалась одна из подписчиц. "Если
люди настолько заняты и могут себе позволить и кухарок, и уборщиц и т.д., что в
этом такого. Наоборот, только плюс)", – поддержала ее другая
пользовательница соцсети.
Были и те, кто посчитал, что Яна Рудковская в
последнее время слишком расслабилась. "Сколько можно отдыхать??? Вы не
устали??? Может, поработаете как все Яна???", – раскритиковала звезду
подписчица.
Отметим, Яна Рудковская регулярно публикует в совеем
микроблоге фотоотчеты со своими завтраками. Рубрика вызывает у поклонников
неоднозначные мнения. Так, многие считают снимки показухой.