Известный шоумен никак не угомонится: он продолжает
травить звездную семью после скандальной победы Микеллы Абрамовой на шоу Голос.
Дети. Рустам Солнцев считает, что дочь певицы Алсу находилась изначально в
более выигрышном положении, чем остальные участники телепроекта.
Известный шоумен никак не угомонится: он продолжает
травить звездную семью после скандальной победы Микеллы Абрамовой на шоу "Голос.
Дети". Рустам Солнцев считает, что дочь певицы Алсу находилась изначально в
более выигрышном положении, чем остальные участники телепроекта.
Экс-участник "Дома-2" высказался на
своей странице в Instagram. Он заявил,
что эта тема для него не закрыта. Солнцев знает, что сейчас организаторы ищут
ответ на вопрос, как голосовали за участников конкурса.
По словам шоумена, у певицы Алсу и ее
мужа изначально был мощнейший административный ресурс. "Как ребенок миллионера
и певицы оказался на конкурсе?", – заявил он. При этом Солнцев добавил, что все
остальные дети изначально оказались в очевидной проигрышной ситуации. "Бессовестные зажравшиеся люди", – добил резким
ругательством шоумен певицу Алсу.
Исходя из его логики, подставила собственную дочь
под удар публики, разрешив участвовать в шоу "Голос. Дети". Ведь, можно
предположить, что теперь из-за громкого скандала за Микеллой Абрамовой будет
тянуться неприятный шлейф. Многие предполагают, что голосование было нечестным.
Отметим, что Солнцев
уже не в первый раз нелестно высказывается о и ее семействе. Напомним, ранее шоумен заявил, что сама Алсу "не
состоялась, как певица". Теперь же, после скандала с ее дочерью на шоу
"Голос. Дети" на певческой карьере Алсу можно ставить крест – даже
если выяснится, что голосование было честным. Напомним, что сейчас Первый канал с помощью специалистов из-за
рубежа проводит расследование.