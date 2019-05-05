Известный шоумен никак не угомонится: он продолжает травить звездную семью после скандальной победы Микеллы Абрамовой на шоу Голос. Дети. Рустам Солнцев считает, что дочь певицы Алсу находилась изначально в более выигрышном положении, чем остальные участники телепроекта.

Известный шоумен никак не угомонится: он продолжаеттравить звездную семью после скандальной победы Микеллы Абрамовой на шоу "Голос.Дети". Рустам Солнцев считает, что дочь певицы Алсу находилась изначально вболее выигрышном положении, чем остальные участники телепроекта.Экс-участник "Дома-2" высказался насвоей странице в Instagram. Он заявил,что эта тема для него не закрыта. Солнцев знает, что сейчас организаторы ищутответ на вопрос, как голосовали за участников конкурса.По словам шоумена, у певицы Алсу и еемужа изначально был мощнейший административный ресурс. "Как ребенок миллионераи певицы оказался на конкурсе?", – заявил он. При этом Солнцев добавил, что всеостальные дети изначально оказались в очевидной проигрышной ситуации. "Бессовестные зажравшиеся люди", – добил резкимругательством шоумен певицу Алсу.Исходя из его логики, подставила собственную дочьпод удар публики, разрешив участвовать в шоу "Голос. Дети". Ведь, можнопредположить, что теперь из-за громкого скандала за Микеллой Абрамовой будеттянуться неприятный шлейф. Многие предполагают, что голосование было нечестным.Отметим, что Солнцевуже не в первый раз нелестно высказывается о и ее семействе. Напомним, ранее шоумен заявил, что сама Алсу "несостоялась, как певица". Теперь же, после скандала с ее дочерью на шоу"Голос. Дети" на певческой карьере Алсу можно ставить крест – дажеесли выяснится, что голосование было честным. Напомним, что сейчас Первый канал с помощью специалистов из-зарубежа проводит расследование.