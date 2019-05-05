Женщина-оператор крана получила травмы в результате обрушения верхних секций конструкции при проведении работ на строительной площадке. Пострадавшая был доставлена в лечебное учреждение, степень тяжести полученных травм пока не уточняется.

В Сети опубликованы кадры с места падения строительного крана, рухнувшего в субботу, 4 мая, на Гжатской улице в Западном административном округе столицы.По данным СМИ, в результате инцидента травмы получила крановщица, находившаяся в кабине, размещенной на рухнувших секциях конструкции.Пострадавшая доставлена в лечебное учреждение.