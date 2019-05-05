Главный тренер московского Спартака Олег Кононов после победного матча с екатеринбургским Уралом посетовал на неважную реализацию голевых моментов своей команды. В то же время наставник красно-белых отметил правильный баланс между обороной и атакой в выездной игре.

Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов после победного матча с екатеринбургским "Уралом" посетовал на неважную реализацию голевых моментов своей команды. В то же время наставник красно-белых отметил правильный баланс между обороной и атакой в выездной игре."Создавали моменты, но при этом не хватало четкости для того, чтобы хладнокровно их реализовать или отдать последний пас… В целом же был баланс между обороной и атакой", – приводит слова Кононова официальный сайт "Спартака".Напомним, что красно-белые на выезде добились победы над екатеринбургским "Уралом" со счетом 1:0. Единственный гол у гостей забил Лукас Фернандо.